Похолодание и дожди: прогноз погоды на неделю

В ближайшие несколько дней синоптики прогнозируют снижение температуры до 20 градусов тепла, а в конце недели может вернуться жара

Украинцев ждет прохладная и дождливая погода, прогнозируют синоптики. Во вторник грозовой циклон распространится с запада на всю территорию Украины. При этом столбик термометра днем поднимется всего до 20-22 градусов выше нуля. Правда, как сообщают в Укргидрометцентре, такая погода продержится недолго. Уже в пятницу, 25 августа, столбик термометра поднимется до 28 градусов выше нуля на всей территории Украины. Сайт "Сегодня" выяснил, какую погоду ждать украинцам на этой неделе.

Прогноз погоды на неделю

22 августа в Украине ожидается прохладная и дождливая погода. Так, в столице столбик термометра днем поднимется всего до 20-22 градусов выше нуля, а на севере будет колебаться в пределах 21-25 градусов. Относительно прохладная погода ожидается на западе Украины, здесь температура днем поднимется до 19-22 градусов.

От 22 до 24 градусов выше нуля днем ожидается в центральных областях за исключением Днепропетровской. Здесь возможно потепление до 28 градусов тепла. На юге и востоке столбик термометра будет колебаться между 27-29 градусами. На западе в этот день синоптики прогнозируют незначительные осадки, на остальной территории – грозовые дожди.

Фото: Укргидрометцентр

В среду, 23 августа, грозовой циклон покинет территорию юга Украины. Здесь ожидается переменная облачность и незначительное похолодание – до 23-25 градусов тепла днем. На остальной территории Украины пройдут дожди – на западе незначительные осадки, в центре, на севере и востоке – грозовые дожди.

Похолодание также ожидается в этот день и на востоке, днем температура воздуха поднимется до 23-25 градусов. В центре – до 24 градусов, в столице и севере – до 23, а на западе Украины – до 21-22 градусов выше нуля.

Фото: Укргидрометцентр

Уже в четверг, согласно прогнозу Укргидрометцентра, грозовой циклон покинет территорию Украины. Небольшие дожди пройдут только в Сумской и Черниговской областях, на остальной территории – переменная облачность.

На юге и востоке потеплеет до 28 градусов днем, а центре и в столице столбик термометра будет колебаться в пределах 21-24 градусов выше нуля. Относительно прохладная погода ожидается в северных областях Украины – от 19 до 21 градуса тепла. На западе столбик термометра будет колебаться в пределах 23-25 градусов.

Фото: Укргидрометцентр

25 августа ожидается малооблачная погода. При этом практически на всей территории страны температура воздуха будет колебаться в пределах 25-28 градусов выше нуля, в некоторых областях на западе ожидается потепление до 29 градусов тепла днем.

Народный прогноз погоды

22 августа отмечается день памяти апостола Матфия, сообщает портал "Синоптик". В старину говорили, что Матвей ненастье подпускает. С 22 августа осенний дождь летний перебивает. В это время уже поспевает брусника, сливы, появляются осенние опята.

23 августа почитается память архидиакона Лаврентия. Лаврентия называют водоколебателем: "Коли вода в этот день в полдень тиха, не волнуется – осень будет тихой, а зима без злых метелей". Если в этот день сильная жара или сильные дожди, то так будет долго – всю осень.

24 августа почитается память святого Евпла. В народе этот день имеет разные названия: Болотные огни, Чудеса на болоте. Эти необычные названия связаны с народным поверьем, что 24 августа на болоте бывает слышен свист, песни, а никого нет. Относительно погоды, с прежних времен к нам дошло такое наблюдение: если утром пошел дождь – днем будет хорошая погода.

25 августа отмечается день памяти святых Фотия и Аникиты. В старину заметили, если в этот день дождливо – бабье лето коротким будет, а если погода теплая и ясная – следует ждать хорошего урожая белых грибов. С 25 августа начинаются первые ранние заморозки в воздухе. Начинают опадать отдельные листья у клена.

26 августа почитается память святителя Тихона, Задонского чудотворца. Наши предки в этот день прибирались в сараях и погребах, чтобы к зимним хранилищам не привились осенние гнили. Наблюдали в этот день за рябиной: если цветение рябины позднее – можно ожидать долгой и теплой осени.