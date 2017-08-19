В Украине резко изменится погода: прогноз синоптиков на неделю

На следующей неделе в Украине пройдут грозовые дожди, при этом ожидается похолодание до 23-25 градусов

Украинцев ждет жаркая и малооблачная погода на выходных. Столбик термометра на юге достигнет отметки в 36 градусов выше нуля. В то же время на следующей неделе ожидается значительное похолодание и грозовые дожди. Температура воздуха опустится до 23-25 градусов. Сайт "Сегодня" выяснил, какая погода ждет украинцев в ближайшую неделю.

Прогноз погоды на неделю

В субботу, 19 августа, в Украине ожидается жаркая и малооблачная погода. Так, согласно прогнозу Укргидрометцентра, на юге столбик термометра поднимется до 33-36 градусов жары. В то же время в центральных, восточных, северных и западных областях – от 31 до 33 градусов. Без осадков.

Фото: Укргидрометцентр

20 августа грозовой циклон накроет территорию запада страны. При этом здесь ожидается незначительное похолодание – до 27-29 градусов выше нуля днем. На остальной территории – жаркая и малооблачная погода. Так, на юге – от 34 до 36 градусов, в центре и на востоке – от 31 до 33 градусов, а на севере Украины – до 34 градусов выше нуля днем.

Фото: Укргидрометцентр

В понедельник ожидается значительное похолодание на западе Украины. Здесь столбик термометра будет колебаться в пределах 20-24 градусов тепла днем. При этом пройдут грозовые дожди. В то же время на юге и востоке ожидается от 31 до 33 градусов днем, в центре и на севере – 29-31 градус выше нуля.

Фото: Укргидрометцентр

Уже во вторник, 22 августа, грозовой циклон переместится с запада в центр, на север, юг и восток Украины. На всей территории страны ожидается похолодание. Так, в столице и на севере столбик термометра будет колебаться в пределах 23-25 градусов тепла. На юге и востоке – до 27 градусов, а на западе – до 24 градусов выше нуля днем.

Народный прогноз погоды

19 августа отмечается праздник Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, сообщает портал "Синоптик". В старину заметили, что со Спаса "погода преображается". Погода этого дня указывала на предстоящую осень: "Каков день во Второй Спас, таков и Покров (14.10)". Если день был сухим, то и осень сухая будет, мокрый – мокрая осень, а если ясный, то следует готовиться к суровой зиме.

20 авгуса почитается память святого Марина воина; преподобного Пимена Печерского. В народе существовала такая поговорка относительно этого дня: "Пимены-Марины – не ищи в лесу малины". С этого дня прекращаются летние грозы и начинается листопад березы. В прежние времена заметили, если в этот день аисты готовятся к отлету, то осень будет холодной.

21 августа почитается память святителя Мирона, епископа Критского. В народе святого называли Мирон Ветрогон и говорили: "Мироны-Ветрогоны пыль по дороге гонят, по красном лете стонут", так как в этот день бывают сильные ветры. В прежние времена заметили, "каковы Мироны – таков январь".

22 августа отмечается день памяти апостола Матфия. В старину говорили, что Матвей ненастье подпускает. С 22 августа осенний дождь летний перебивает. В это время уже поспевает брусника, сливы, появляются осенние опята.

23 августа почитается память архидиакона Лаврентия. Лаврентия называют водоколебателем: "Коли вода в этот день в полдень тиха, не волнуется – осень будет тихой, а зима без злых метелей". Если в этот день сильная жара или сильные дожди, то так будет долго – всю осень.