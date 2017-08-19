В Украине – самый медленный мобильный интернет в Европе

Страна на 109 месте в мире по скорости мобильного интернета

Украина заняла 109 место из 129 стран по скорости мобильного интернета. Об этом говорится в исследовании Speedtest Global Index.

По скорости мобильного интернета наша страна оказалась между Египтом и Венесуэлой. Это самый худший результат в Европе. Выше Украины в рейтинге Пакистан – 98 место, Кения – 80 место, Россия – 72 место, Беларусь – 69. В первой тройке стран с самым быстрым мобильным интернетом Норвегия, Нидерланды и Венгрия.

"По последним рейтингам, Украина по скорости мобильного интернета занимает 109 место в мире. Одна из причин – отсутствие 4G. У нас только развивается 3G. По данным операторов, примерно 30% их абонентов используют интернет третьего поколения", – поясняет пресс-секретарь "Укртелекома" Михаил Шуранов.

Место в Украине по скорости мобильного интернета. speedtest.net

Однако по скорости широкополосного интернета наша страна заняла 39 место, разместившись между Польшей и Россией.

По данным Speedtest, средняя скорость мобильного интернета в Украине – 8,46 Mbps в секунду при скачивании (download), и 2,39 Mbps при загрузке (upload), широкополосного — ↓34,2Mbps и ↑33,64Mbps соответственно.

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