В Украине снова потеплеет: ожидается до +32

Днем будет жарко, а вот ночи ожидаются холодными – всего около десяти градусов

С завтрашнего дня в Украине снова изменится погода, однако в лучшую сторону – местами по стране будет более 30 градусов тепла, сообщают в Укргидрометцентре.

Синоптики прогнозируют, что в течение всех выходных дней, начиная с пятницы, осадков не ожидается – будет солнечная погода.

Так, 25 августа по все стране будет в среднем 25-27 градусов, и лишь на Юге до 28 тепла. В Субботу и воскресенье температура поднимется на несколько градусов и достигнет в среднем 30 градусов. Теплее всего будет на Западе (местами) и на Юге – до 32 тепла.

Ночи в эти дни будут достаточно прохладными – всего 10-12 градусов, немного теплее станет 27 августа – 14-16 тепла.