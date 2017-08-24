В Украине снова потеплеет: ожидается до +32
Днем будет жарко, а вот ночи ожидаются холодными – всего около десяти градусов
С завтрашнего дня в Украине снова изменится погода, однако в лучшую сторону – местами по стране будет более 30 градусов тепла, сообщают в Укргидрометцентре.
Синоптики прогнозируют, что в течение всех выходных дней, начиная с пятницы, осадков не ожидается – будет солнечная погода.
Так, 25 августа по все стране будет в среднем 25-27 градусов, и лишь на Юге до 28 тепла. В Субботу и воскресенье температура поднимется на несколько градусов и достигнет в среднем 30 градусов. Теплее всего будет на Западе (местами) и на Юге – до 32 тепла.
Ночи в эти дни будут достаточно прохладными – всего 10-12 градусов, немного теплее станет 27 августа – 14-16 тепла.
Вы сейчас просматриваете новость "В Украине снова потеплеет: ожидается до +32". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии