В Украине создадут Нацагентство по закупке лекарств

Сегодня, 12:26

Агентство позволит экономить средства и время на закупке медпрепаратов


Кабинет министров Украины утвердил создание Национального закупочного агентства, которое будет осуществлять закупку лекарственных средств и изделий медицинского назначения на национальном и местном уровне.

Соответствующее решение о принятии концепции реформирования механизмов публичных закупок лекарственных средств, в рамках которой будет создано агентство, было принято на заседании Кабмина в среду.

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"Заказчикам – нам, – это позволит сэкономить средства, человеческие ресурсы и время", – отметила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

До конца месяца украинский Минздрав должен разработать и подать на утверждение план мероприятий по реализации данной концепции, в рамках которой будет создано закупочное агентство.

Напомним, по данным Минздрава, международные организации сэкономили до 40% бюджета на лекарства.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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