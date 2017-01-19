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В Украине создают совет по защите общественной морали для борьбы с порнографией http://www.segodnya.ua/img/article/7897/75_main.1484824799.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/75_tn.1484824799.jpg Украина Процесс создания Экспертного совета курирует Министерство культуры Украины

В Украине создают совет по защите общественной морали для борьбы с порнографией

Сегодня, 13:15

Процесс создания Экспертного совета курирует Министерство культуры Украины

Министерство культуры Украины. Фото: galinfo.com.ua
Министерство культуры Украины. Фото: galinfo.com.ua

Министерство культуры Украины решило разработать и утвердить персональный состав Экспертного совета по вопросам защиты общественной морали с целью разработки критериев отнесения продукции к такой, которая имеет порнографический характер.

Такое решение было принято на совещании с участием представителей Министерства культуры, руководителей национальных творческих союзов, а также представителей Министерства финансов и Государственного комитета телевидения и радиовещания.

"Министерство культуры рассматривает необходимость разработать порядок финансирования деятельности творческих союзов, на которые возложено осуществление этого контроля, ведь требуя осуществления этой функции мы должны и обеспечивать ее осуществление. Однако, к сожалению, из государственного бюджета мы можем финансировать только национальные союзы, а этот контроль возложен на все союзы и вопрос требует решения. Необходимо также выяснить, готовы ли союзы выполнять функцию контроля за общественной моралью и какие им нужны механизмы для осуществления этой функции", – сообщила первый заместитель министра культуры Светлана Фоменко.

Напомним, 10 февраля 2015 Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Закон Украины "О защите общественной морали" (относительно государственного надзора)", который предусматривал ликвидацию Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали (НЭК) как государственного органа.
совет, порнография, минкульт, мораль, минкультуры украины

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Источник:

Украинская правда

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