В Украине создают совет по защите общественной морали для борьбы с порнографией
Процесс создания Экспертного совета курирует Министерство культуры Украины
Министерство культуры Украины решило разработать и утвердить персональный состав Экспертного совета по вопросам защиты общественной морали с целью разработки критериев отнесения продукции к такой, которая имеет порнографический характер.
Такое решение было принято на совещании с участием представителей Министерства культуры, руководителей национальных творческих союзов, а также представителей Министерства финансов и Государственного комитета телевидения и радиовещания.
"Министерство культуры рассматривает необходимость разработать порядок финансирования деятельности творческих союзов, на которые возложено осуществление этого контроля, ведь требуя осуществления этой функции мы должны и обеспечивать ее осуществление. Однако, к сожалению, из государственного бюджета мы можем финансировать только национальные союзы, а этот контроль возложен на все союзы и вопрос требует решения. Необходимо также выяснить, готовы ли союзы выполнять функцию контроля за общественной моралью и какие им нужны механизмы для осуществления этой функции", – сообщила первый заместитель министра культуры Светлана Фоменко.
Напомним, 10 февраля 2015 Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Закон Украины "О защите общественной морали" (относительно государственного надзора)", который предусматривал ликвидацию Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали (НЭК) как государственного органа.
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