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В Украине стартовали учения Военно-морских сил http://www.segodnya.ua/img/article/7897/3_main.1484816636.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/3_tn.1484816636.jpg Украина Военные просят граждан с пониманием относиться к определенным неудобствам, которые могут возникнуть из-за проведения запланированных мероприятий

В Украине стартовали учения Военно-морских сил

Сегодня, 11:00

Военные просят граждан с пониманием относиться к определенным неудобствам, которые могут возникнуть из-за проведения запланированных мероприятий

ВМС Украины. Фото: соцсети
ВМС Украины. Фото: соцсети

В Украине начались учения Военно-морских сил ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ.

"В течение текущей недели на территории Одесской и Николаевской областей в рамках комплекса учений по боевой готовности органов военного управления и воинских частей будут иметь место передвижения колонн военной техники, развертывание блокпостов на путях движения и другие мероприятия", – говорится в сообщении в Facebook.

В связи с выше указанным, ВМС Украины просит граждан с пониманием относиться к определенным неудобствам, которые могут возникнуть из-за проведения запланированных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области, возле админграницы с оккупированным Россией Крымом, подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактической группировки "Юг" совместно с подразделениями боевого обеспечения провели тактико-специальные занятия.
Украина, ВМС, ВСУ, учения, ВМС Украины

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"Сегодня"

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