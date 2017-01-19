В Украине стартовали учения Военно-морских сил
Военные просят граждан с пониманием относиться к определенным неудобствам, которые могут возникнуть из-за проведения запланированных мероприятий
В Украине начались учения Военно-морских сил ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ.
"В течение текущей недели на территории Одесской и Николаевской областей в рамках комплекса учений по боевой готовности органов военного управления и воинских частей будут иметь место передвижения колонн военной техники, развертывание блокпостов на путях движения и другие мероприятия", – говорится в сообщении в Facebook.
В связи с выше указанным, ВМС Украины просит граждан с пониманием относиться к определенным неудобствам, которые могут возникнуть из-за проведения запланированных мероприятий.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области, возле админграницы с оккупированным Россией Крымом, подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактической группировки "Юг" совместно с подразделениями боевого обеспечения провели тактико-специальные занятия.
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