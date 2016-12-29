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В Украине теперь официально можно устроить средневековый бой http://www.segodnya.ua/img/article/7841/2_main.1482960443.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/2_tn.1482960443.jpg Украина Три вида спорта получили статус официальных в Украине

В Украине теперь официально можно устроить средневековый бой

Сегодня, 09:00

Три вида спорта получили статус официальных в Украине

Глава Минспорта Игорь Жданов. Фото dsmsu.gov.ua
Глава Минспорта Игорь Жданов. Фото dsmsu.gov.ua

Министерство молодежи и спорта Украины внесло в реестр признанных видов спорта в стране три новых вида – киокушинкай карате уния, спорт с летающим диском и средневековый бой.

Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте организации.

В то же время было отказано организациям Всеукраинская Ассоциация Бразильского джиу джитсу" в признании спорта "бразильский джиу джитсу", Всеукраинской ассоциации боевых искусств комбат самозащита ИСО в признании виду спорта "комбат самозащита ИСО", а также Всеукраинской федерации рафтинга в признании вида спорта "рафтинг".

 В список олимпийских видов спорта были добавлены карате и скалолазание.

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карате, скалолазание, Министерство спорта,, киокушинкай карате, виды спорта

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Источник:

Сегодня|Спорт

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