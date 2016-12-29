В Украине теперь официально можно устроить средневековый бой

Три вида спорта получили статус официальных в Украине

Министерство молодежи и спорта Украины внесло в реестр признанных видов спорта в стране три новых вида – киокушинкай карате уния, спорт с летающим диском и средневековый бой.

Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте организации.

В то же время было отказано организациям Всеукраинская Ассоциация Бразильского джиу джитсу" в признании спорта "бразильский джиу джитсу", Всеукраинской ассоциации боевых искусств комбат самозащита ИСО в признании виду спорта "комбат самозащита ИСО", а также Всеукраинской федерации рафтинга в признании вида спорта "рафтинг".

В список олимпийских видов спорта были добавлены карате и скалолазание.