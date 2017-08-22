В Украине вербуют наркокурьеров по СМС-рассылке

Злоумышленники предлагают молодым людям зарплату до двух тысяч долларов

Украинцам стали приходить СМС сообщения с предложением работы с заработком до двух тысяч долларов в месяц, однако за которую можно получить 12 лет тюрьмы.

Как рассказал один из киевлян, которому пришла соответствующая СМС с предложением работы фото курьера, он должен был доставлять товар с одного адреса на другой.

В полиции предупредили, что таким образом молодежь втягивают в наркобизнес. В этом году уже раскрыли около сотни таких схем, но наказать заказчиков не всегда удается.

Отмечается, что сами курьеры быстро становятся зависимыми от психотропных веществ, которые доставляют клиентам.