В Украине вербуют наркокурьеров по СМС-рассылке
Злоумышленники предлагают молодым людям зарплату до двух тысяч долларов
Украинцам стали приходить СМС сообщения с предложением работы с заработком до двух тысяч долларов в месяц, однако за которую можно получить 12 лет тюрьмы.
Как рассказал один из киевлян, которому пришла соответствующая СМС с предложением работы фото курьера, он должен был доставлять товар с одного адреса на другой.
В полиции предупредили, что таким образом молодежь втягивают в наркобизнес. В этом году уже раскрыли около сотни таких схем, но наказать заказчиков не всегда удается.
Отмечается, что сами курьеры быстро становятся зависимыми от психотропных веществ, которые доставляют клиентам.
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