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В Украине запретили российский канал "Дождь" http://www.segodnya.ua/img/article/7876/0_main.1484220305.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/0_tn.1484220305.jpg Украина Эфир телеканала провалил проверку на соответствие украинскому законодательству

В Украине запретили российский канал "Дождь"

Сегодня, 13:23

Эфир телеканала провалил проверку на соответствие украинскому законодательству

&quot;Дождь&quot; в Украине запретили. Фото: ТВ Центр
"Дождь" в Украине запретили. Фото: ТВ Центр

Национальный совет по телевидению и радиовещанию обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала "Дождь" из-за непризнания каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также трансляции российской рекламы.

"В частности, в эфире данного телеканала административная граница между Херсонской областью и АР Крым изображалась как граница между Украиной и РФ", – сказал в ходе заседания член Нацсовета Сергей Костинский.

По его словам, на протяжении 2016 года Нацсовет неоднократно фиксировал нарушения украинского законодательства со стороны телеканала. В частности, в его эфире присутствовала российская реклама, а журналисты телеканала незаконно посещали аннексированный Крым с территории РФ.

Как сообщалось, в декабре 2014 года Нацсовет признал российский телеканал "Дождь" соответствующим требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и действующему законодательству Украины.

Нацсовет по телерадиовещанию из-за нарушения украинского законодательства в сферах национальной безопасности и рекламной деятельности в настоящее время запретил трансляцию около тридцати пяти российских телеканалов.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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