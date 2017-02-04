В Украину идет похолодание: прогноз на неделю

Теплее всего в ближайшее время будет на юге и западе страны, при этом украинцев ждут сильные дожди с мокрым снегом

В Украине ожидается незначительное похолодание. Как сообщают в Укргидрометцетре, в ближайшее время в стране ожидаются осадки: дождь с мокрым снегом. Уже во вторник, седьмого февраля, температура воздуха на севере Украины опустится до семи градусов ниже нуля. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, какую погоду ждать украинцам в ближайшие несколько дней.

Прогноз погоды на неделю

В субботу, четвертого февраля, теплее всего будет на юге и западе страны. Так, в западных областях температура воздуха поднимется до четырех – шести градусов тепла. В Закарпатской области – до семи градусов выше нуля. Небольшой дождь пройдет во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях. На остальной территории западной Украины – переменная облачность. Осадки также ожидаются на юге страны.

На востоке температура воздуха будет колебаться в пределах от одного градуса мороза до трех градусов тепла. В Донецкой и Луганской областях пройдет сильный дождь с мокрым снегом.

Прогноз погоды на 4 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Снегопад также пройдет в Харьковской области. В центре страны – переменная облачность. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, будет колебаться в пределах от нуля до двух градусов тепла. В столице – от нуля до двух градусов мороза, пройдет небольшой снег.

В воскресенье, пятого января, в Закарпатской области пройдет дождь, температура воздуха будет колебаться в пределах от пяти до семи градусов выше нуля. На остальной территории страны – переменная облачность. На западе температура воздуха будет колебаться в пределах четырех-шести градусов тепла, в центре – от нуля до двух градусов, на западе – от одного градусов мороза до трех градусов тепла.

Прогноз погоды на 5 февраля. Фото: Укргидрометцентр

В понедельник по всей территории страны пройдут осадки. На юге и востоке – сильный дождь с мокрым снегом, в других областях – снег. На западе столбик термометра будет колебаться от одного до трех градусов тепла, в центре – от одного градуса мороза до одного градуса тепла. На севере – от четырех до шести градусов мороза, на востоке до двух мороза. Самая теплая погода в этот день будет на юге – до четырех градусов тепла.

Прогноз погоды на 6 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Седьмого февраля украинцев ждет значительное похолодание. На севере температура воздуха опустится до девяти градусов мороза, в центре – до пяти градусов ниже нуля, на западе – до четырех-пяти градусов мороза, на востоке – до четырех градусов, а на юге – до одного градуса ниже нуля.

Прогноз погоды на 7 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Народный прогноз погоды

Четвертого февраля отмечается день памяти апостола Тимофея, сообщает портал "Синоптик". В прежние времена этот день был оплотом метелей, вьюг и морозов: "Это не диво, что Афанасий-ломонос (31 января) морозил нос, а ты подожди тимофеевских морозов". Именно мороз определял предстоящую погоду. Если в мороз вспотели оконницы и рамы, надо ждать потепления. Если "снежные узоры" поднимаются вверх по стеклу, значит морозу продолжаться, а если наклонились — к оттепели. Если в полдень на Тимофея светит солнышко — весна идет ранняя.

Пятого февраля почитается память святого Агафангела. В прежние времена погоду в этот день предсказывали белки и птицы. Если во время мороза она покидает гнездо и спускается с дерева, это означает, что следует ждать оттепели. Если утром наши предки отчетливо слышали крик синицы, то они готовились к серьезным морозам.

Шестого февраля почитается память преподобной Ксении. Этот день считали переломом зимы, и по нему судили о предстоящей весне: "Какова Аксинья — такова весна". "Если на Аксинью ведро (хорошая погода) — весна будет красная (хорошая)". Наши предки говорили: "На полузимницу дорогу переметает — корм подметает". Это означало, что зима задержится, и домашние животные съедят все заготовленные для них запасы.

Седьмого февраля отмечается день памяти святителя Григория Богослова. В прежние времена по этому дню судили о будущей зиме. Каким этот день будет с утра до полудня, такой будет и первая половина следующей зимы, а погода с полудня до вечера указывает на вторую половину зимы. Густой туман предвещал мор скота, а ясная погода говорила о том, что будет хороший год.