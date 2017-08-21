В Украину из России поставляли опасные для здоровья бойцов АТО детали протезов

Сегодня, 12:11

Частная фирма с 2014 года закупала у российского поставщика некачественные коленные суставы, узлы и модули для протезирования 


Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Украинские спецслужбы совместно с прокуратурой перекрыли канал поставок в Украину некачественных, опасных для здоровья комплектующих для протезирования бойцов АТО.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Правоохранители установили, что частная структура с 2014 года закупает у российского поставщика коленные суставы, узлы и модули для протезирования. Инициирована СБ Украины проверка установила, что завезенная из Российской Федерации продукция не соответствует требованиям государственных стандартов качества.

"Сотрудники спецслужбы задокументировали, что дельцы реализовывали комплектующие нескольким государственным структурам, которые специализируются на изготовлении протезов. По заключению экспертов, использование некачественных комплектующих могло создать угрозу здоровью пациентов, большинство из которых являются участниками антитеррористической операции", – подчеркивают в СБУ.

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Во время обысков в складских, производственных и офисных помещениях поставщика правоохранители изъяли комплектующие коленных протезов производства РФ, бухгалтерскую документацию, копии сертификатов, калькуляцию себестоимости протезов, которые изготовлены из некачественных комплектующих.

"Оперативники СБУ также обнаружили черновые записи руководителя и главного бухгалтера, выписки из банковских счетов и другие документальные материалы, доказывающие сознательную закупку и реализацию дельцами несоответствующей продукции для протезирования", – отметили в СБУ.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением). Виновникам грозит от трех до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак рассказал, как СБУ борется с обходом блокировки российских соцсетей
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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