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В Украину снова идут холода: прогноз погоды на неделю http://www.segodnya.ua/img/article/7884/15_main.1484502023.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/15_tn.1484502023.jpg Украина Холоднее всего будет на Востоке — до 21 градуса мороза

В Украину снова идут холода: прогноз погоды на неделю

Сегодня, 07:00

Холоднее всего будет на Востоке — до 21 градуса мороза

Синоптики обещают новые морозы, зато без дождей
Синоптики обещают новые морозы, зато без дождей. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

На этой неделе украинцам снова придется утеплиться — синоптики обещают новое похолодание по всей территории страны. Но есть и хорошая новость: зонтики и резиновые сапоги можно спрятать, ведь ни дождя, ни снега в ближайшие семь дней не предвидится. 

Так, согласно прогнозам Укргидрометцентра, в центральных регионах страны неделя начнется с –2 градусов в дневное время и –5 ночью. Но уже к выходным температура упадет до –9 днем и –16 в ночное время.

Аналогичное похолодание ждет и жителей северных регионов — к концу недели дневная температура опустится до –10, а ночная — до 20 мороза.

А вот холоднее всего будет на Востоке страны — неделя тут начнется с мокрого снега и плюсовой температуры, а закончится — 12 мороза днем и –21 в ночное время.

Тем временем на Западной Украине обещают хоть и холодную погоду, но зато без температурных качелей: тут днем столбики термометров всю неделю будут колебаться от –5 до –9 градусов и от –12 до –16 в ночное время.

Но все же теплее всего будет традиционно в южных областях Украины — неделя начнется с 1 градуса тепла в светлое время суток, и –3 — в темное. Но уже к выходным днем температура воздуха опустится до –4...–6, а ночью — и вовсе до –9...–11.
зима, снег, синоптики, прогноз погоды, морозы, укргидрометцентр, холода

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Автор:

Ирина Крикуненко

Источник:

"Сегодня"

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