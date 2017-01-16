В Украину снова идут холода: прогноз погоды на неделю

На этой неделе украинцам снова придется утеплиться — синоптики обещают новое похолодание по всей территории страны. Но есть и хорошая новость: зонтики и резиновые сапоги можно спрятать, ведь ни дождя, ни снега в ближайшие семь дней не предвидится.

Так, согласно прогнозам Укргидрометцентра, в центральных регионах страны неделя начнется с –2 градусов в дневное время и –5 ночью. Но уже к выходным температура упадет до –9 днем и –16 в ночное время.

Аналогичное похолодание ждет и жителей северных регионов — к концу недели дневная температура опустится до –10, а ночная — до 20 мороза.

А вот холоднее всего будет на Востоке страны — неделя тут начнется с мокрого снега и плюсовой температуры, а закончится — 12 мороза днем и –21 в ночное время.

Тем временем на Западной Украине обещают хоть и холодную погоду, но зато без температурных качелей: тут днем столбики термометров всю неделю будут колебаться от –5 до –9 градусов и от –12 до –16 в ночное время.

Но все же теплее всего будет традиционно в южных областях Украины — неделя начнется с 1 градуса тепла в светлое время суток, и –3 — в темное. Но уже к выходным днем температура воздуха опустится до –4...–6, а ночью — и вовсе до –9...–11.