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В Украину возвращаются крепкие морозы http://www.segodnya.ua/img/article/7890/60_main.1484659435.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/60_tn.1484659435.jpg Украина Синоптики обещают ночью до -19, а также туман и гололед

В Украину возвращаются крепкие морозы

Сегодня, 15:21

Синоптики обещают ночью до -19, а также туман и гололед

В стране будет холодно. Фото: AFP
В стране будет холодно. Фото: AFP

В среду, 18 января, в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах кое-где гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10 градусов, днем -3...-5 градусов, сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10...-16 градусов, днем -1...-8 градусов.

В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью -14...-19 градусов, днем -5...-10 градусов.

На севере облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах кое-где гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-13 градусов, местами -16 градусов, днем -1...-8 градусов.

В центре облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах кое-где гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-13 градусов, местами -16 градусов, днем -2...-8 градусов.

На востоке облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах кое-где гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-13 градусов, в Луганской области до -16 градусов, днем -2...-7 градусов.

На юге облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-13 градусов, днем -1...-6 градусов.
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