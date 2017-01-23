В Украину возвращаются крепкие морозы (видео)

Синоптики говорят, что температура воздуха ночью в некоторых областях опустится до -24

Существенное похолодание охватит страну уже в середине недели – сообщили в украинском Гидрометцентре. Значительное снижение температуры синоптики обещают со среды. Холода продержатся до пятницы. Морозный циклон придет с северо-востока и оттуда распространится на всю территорию Украины, отметили синоптики.

"25-27 января ожидается похолодание довольно значительное. Температура ночью снизится до -13-19 градусов, местами 20, 24 – это будет в восточной половине страны в основном. Но постепенно, с 28 января, температура снова будет повышаться", – сказала Людмила Савченко, руководитель отдела метеорологических прогнозов украинского Гидрометцентра.

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