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В Украину возвращаются крепкие морозы (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7909/67_main.1485184638.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/67_tn.1485184638.jpg Украина Синоптики говорят, что температура воздуха ночью в некоторых областях опустится до -24

В Украину возвращаются крепкие морозы (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 17:16

Синоптики говорят, что температура воздуха ночью в некоторых областях опустится до -24


Существенное похолодание охватит страну уже в середине недели – сообщили в украинском Гидрометцентре. Значительное снижение температуры синоптики обещают со среды. Холода продержатся до пятницы. Морозный циклон придет с северо-востока и оттуда распространится на всю территорию Украины, отметили синоптики.

"25-27 января ожидается похолодание довольно значительное. Температура ночью снизится до -13-19 градусов, местами 20, 24 – это будет в восточной половине страны в основном. Но постепенно, с 28 января, температура снова будет повышаться", – сказала Людмила Савченко, руководитель отдела метеорологических прогнозов украинского Гидрометцентра.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
погода, похолодание, синоптики, температура воздуха, морозы, Украина

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Программа "События"

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