В Украину возвращаются прохлада и дожди

На юге переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+20 градусов, днем +26...+31 градус.

На востоке переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+18 градусов, днем +23...+30 градусов.

В центре переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+17 градусов, днем +23...+29 градусов.

На севере переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+17 градусов, днем +22...+29 градусов.

27 августа в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +25...+27 градусов, сообщил Гидрометеорологический центр.

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