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В Украину запретили ввозить часть российских книг http://www.segodnya.ua/img/article/7847/47_main.1483105249.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/47_tn.1483105249.jpg Украина Закон вступает в силу на следующей день после его опубликования

В Украину запретили ввозить часть российских книг

Сегодня, 15:40

Закон вступает в силу на следующей день после его опубликования

Президент подписал закон о запрете ввоза антиукраинских книг. Фото: president.gov.ua
Президент подписал закон о запрете ввоза антиукраинских книг. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об ограничении доступа на рынок страны иностранной печатной продукции антиукраинского содержания. Соответствующий законопроект №5114 с подписью главы государства возвращен в парламент. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Закон вступает в силу на следующий день после его публикации.

Документ запрещает ввоз в Украину печатной продукции антиукраинского содержания, которая пропагандирует силовые структуры России, посягающие на территориальную целостность и государственный суверенитет Украины.

Запрет не касается издательской продукции, ввозимой в ручной клади или сопровождаемом багаже общим количеством не более 10 экземпляров.

Напомним, законопроект о разрешительной процедуре для ввоза в Украину книг, напечатанных в РФ, а также ввозимых с территории России и неподконтрольных Киеву территорий Украины Верховная Рада приняла 8 декабря.
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"Сегодня"

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