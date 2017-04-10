В Украину завезли первую партию медикаментов, которые приобрели по новой программе МОЗ

Онкобольные дети получат качественные лекарства. В Украину завезли первую партию медикаментов, которые приобрели по новой программе Министерства охраны здоровья.

Стоимость препаратов составила 60 млн гривен. Более половины партии покупали непосредственно у производителей, при этом выбрали их в большем количестве стран. Благодаря этому препараты приобрели по честной цене, уверяют чиновники. Эта поставка лекарств для онкобольных детей – первая из предусмотренных в этом году.

"Сейчас мы работаем с теми организациями, с теми экспертами, чтобы мы покупали правильные лекарства. Чтобы мы тратили средства на лечение детей, взрослых, тем лекарством, которыми лечатся дети и взрослые по всему миру", – сказала Ульяна Супрун, и.о. министра здравоохранения Украины.