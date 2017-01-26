В "Укроборонпроме" пояснили, почему армия не получает современную технику

Украинская армия не получает современную технику и государство лишь частично закрывает потребности военных в связи с отсутствием средств на новые разработки. Об этом сообщили в государственном концерне "Укроборонпром".

В госконцерне отметили, что на сегодня возможности "Укроборонпрома" в несколько раз превышают возможности государственного бюджета Украины.

"Мы выполнили государственный оборонный заказ на 100%, то есть отдали армии все, что она заказывала. Но давайте говорить честно: наш государственный оборонный заказ в несколько раз меньше объема средств, предусмотренных программой развития оборонно-промышленного комплекса Украины. Говоря простым языком, государство способно закрывать только минимальные потребности, без инвестиций в производство, без инвестиций в технологии", – отметили в "Укроборонпроме".

Кроме того отмечается, что для развития украинской "оборонки", Украина должна инвестировать в развитие технологий.

"Инвестиции, совместные предприятия, трансферт технологий, научные разработки – это те инструменты, которые поддерживают конкурентоспособность нашей "оборонки". Это способ привлечь технологии, принести в страну деньги, создать рабочие места, масштабировать промышленную базу и экспертизу наших работников. Каждый проданный на экспорт танк – это несколько танков для нашей армии за счет налогоплательщиков других стран. Эту простую аксиому должны запомнить все. Экспорт позволяет нам масштабировать производство, вкладывать в новые станки, обучать людей", – добавили в "Укроборонпроме".