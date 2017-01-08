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В "Укрзализныце" рассказали, как непогода повлияла на движение поездов http://www.segodnya.ua/img/article/7863/78_main.1483886232.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/78_tn.1483886232.jpg Украина Отмечается, что железнодорожники прилагают все усилия, чтобы поезда прибыли на конечную станцию по графику

В "Укрзализныце" рассказали, как непогода повлияла на движение поездов

Сегодня, 16:33

Отмечается, что железнодорожники прилагают все усилия, чтобы поезда прибыли на конечную станцию по графику

Поезда курсируют с опозданием. Фото: Укрзализныця
Поезда курсируют с опозданием. Фото: Укрзализныця

В связи со сложными погодными условиями некоторые пассажирские поезда курсируют с незначительным опозданием. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

"В частности, с опозданием менее чем на 30 минут курсируют поезда: № 123 Константиновка – Киев, № 147 Одесса – Киев, № 764 Одесса – Дарница, № 59 Харьков – Одесса и № 641 Кишинев – Одесса. Поезд № 146 Измаил – Киев сейчас курсирует с опозданием 1 час 39 мин", – говорится в сообщении.

Отмечается, что железнодорожники прилагают все усилия, чтобы поезда прибыли на конечную станцию по графику. Так, на важнейших станциях и перегонах организовано расстановку снегоуборочной и снегоочистительной техники. Для оперативного реагирования установлено круглосуточное дежурство руководителей служб, отделений и структурных подразделений предприятий, работают штабы по борьбе с непогодой.

Ранее в Мининфраструктуры сообщали, что аэропорты и ж/д вокзалы Украины работают в обычном режиме.
укрзализныця, Украина, погода, поезда, движение

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"Сегодня"

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