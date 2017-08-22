В Виннице открыли откопанный столетний сейф: что нашли археологи

Вместе с сейфом были найдены и несколько немецких монет

На днях во время ремонта городской теплотрассы в Виннице откопали столетний сейф с шифром. Изначально местные археологи заявили, что находка – немецкая, но потом историки опровергли эту информацию.

Как рассказали "Сегодня" в винницком областном краеведческом музее, днем сегодня сейф открыли и нашли там документы.

"Сейф был негерметичный, поэтому бумажные документы в нем серьезно повреждены. Документы не немецкие и не польские. Есть предположение, что документы принадлежали одному из местных заводов", – сообщил "Сегодня" научный сотрудник областного краеведческого музея Павел Медончак.

По его словам, вместе с сейфом были найдены и несколько немецких монет. К этому Медончак добавил, что поиски в этом месте будут продолжены – не исключено, что здесь можно обнаружить новые находки.











Сейф, найденный в Виннице. Фото: Oleksandr Fedoryshen / соцсети



Сейф, найденный в Виннице. Фото: Oleksandr Fedoryshen / соцсети



Сейф, найденный в Виннице. Фото: Oleksandr Fedoryshen / соцсети



Сейф, найденный в Виннице. Фото: Oleksandr Fedoryshen / соцсети

Директор Центра истории Винницы Александр Федоришен отмечает, что сейф вовсе не немецкий.

"Это вещь начала XX века, сейф был сделан в Варшаве, но, очевидно, был в использовании у одного из местных управлений. Возможно, его использовало строительное управление. В нем найдены документы предвоенных и военных лет – отчеты. Реставрации они не подлежат. Скорее всего, сейф планировали эвакуировать, но не успели. Находка не сенсационная, но важная", – сказал Александр Федоришен.

По словам историков, сейф останется в Виннице и станет экспонатом музея.

Напомним, сейф в центре Винницы под четырехметровым слоем земли нашли случайные прохожие. Ночью впустили в траншею мобильный телефон, а когда полезли его доставать – наткнулись на тайник. На место вызвали сначала полицейских, а потом спасателей и археологов.

Почти пять часов экскаватором и лопатами откапывали сейф. Потом ценную находку под охраной доставили в краеведческий музей. Что находилось внутри, было интригой сутки.