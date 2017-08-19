В Виннице волонтеры учат превращать мусор в полезные вещи

Детские игрушки, сувениры и даже детали к машине. Все это можно сделать из обычных пластиковых бутылок и стаканов. Эта кофейня пока единственная в Виннице, в которой сортируют мусор.

За мусором – будущее, уверен владелец кафе Артем Терез.

"В Европе это актуально. Швейцария покупает во всей Европе мусор, по огромным ценам. Если они там уже к этому пришли, рано или поздно мы к этому придем", – отметил Артем Терез, владелец кафе.

Волонтеры убеждены, что сортировка мусора позволит не только сделать улицы чистыми, но и сэкономить деньги. Поэтому к своим акциям привлекают учебные заведения и простых горожан.

"После того, как человек пересортировал, из того материала можно сделать какой-то новый продукт, принести ему какой-то новый образ. И то, что уже выбросили, и ты никогда к нему не вернешься, наоборот может тебе служить дальше", – сказал Назар Дьяков, волонтер "Подольского агентства регионального развития".