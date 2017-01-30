В Винницкой области люди бунтуют против закрытия больницы (видео)

В Винницкой области люди пошли против медицинской реформы, потому что боятся, что все районные больницы закроют. И придется часами добираться до медучреждений. Пациенты обещают даже всеукраинскую забастовку.

Митинговать в Шаргород приехали более двух тысяч человек со всего района. Говорят, защищают свою больницу.

"Людям говорят – больницу не закрывают. Обычно не закрывают. Никто не повесит на двери замок и не скажет: не приходите, наша больница закрыта, оставляйте койко-место. Будет одно место для хирурга, одна койка будет для гинекологического отделения. То есть больница просто самоликвидируется", – говорит Инна Фридкина, жительница Шаргорода.

Успокаивать толпу пришлось областным чиновникам.

"Решение о закрытии или создании должна решить территориальная община города или района в целом. Поэтому речь о закрытии больницы в целом, или закрытия какого-то отделения совершенно не идет", – заверил Андрей Гижко, заместитель председателя Винницкой облгосадминистрации.

В самой больнице уверены, что заведение постепенно исчезнет. Операции будут делать в винницкой больнице или в госпитальном округе, который планируют открыть в 60 километрах.

"Мы будем на уровне большой хорошей амбулатории. То есть родильного не будет, хирургии… хотя специалисты у нас есть", – отметил Виталий Черный, главный врач Шаргородской районной больницы.

Елена – пациентка Шаргородской больницы – сразу после операции. Говорит, врачам этого медучреждения доверяет больше, чем специалистам из Винницы.

"У нас здесь специалисты очень квалифицированные. Хирурги, гинекологи, реаниматоры, терапевты. Я лично знаю человек пять таких, что я только им доверяю", – сказала Елена Гищенко, пациентка.

Врачи показывают новое оборудование, которое подарили спонсоры. Уверяют, такой аппаратуры нет даже в некоторых областных больницах.

В областном управлении здравоохранения комментировать ситуацию категорически отказались. Какова дальнейшая судьба Шаргородской больницы и сотен подобных по Украине – людям так и не объяснили.

В свою очередь пациенты уже предупреждают – если их мнение будут игнорировать, то выйдут на массовые протесты по всей стране.