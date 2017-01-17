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В Винницкой области произошло жуткое убийство (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7890/56_main.1484659158.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/56_tn.1484659158.jpg Украина Двое мужчин выпивали в баре, но встреча закончилась резней

В Винницкой области произошло жуткое убийство (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 19:33

Двое мужчин выпивали в баре, но встреча закончилась резней


В Винницкой области произошло убийство. 36-летний мужчина до смерти забил своего знакомого. Сначала они праздновали Старый Новый год в баре, выпивали. Затем началась ссора. Мужчина несколько раз ударил по голове своего знакомого.

Чтобы сымитировать ограбление, преступник раздел товарища и спрятал в камышах. Через несколько дней тело нашел рыбак.

"Думал скрыть следы. Ну, типа его обокрали. А тогда тянул его за лед в кусты", – признался подозреваемый.

Злоумышленник занес тело пострадавшего в тростник на реке Южный Буг, где раздев его, накрыл тело камышом", – отметил Александр Король, начальник Немировского отделения полиции ГУНП в Винницкой области.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Программа "События"

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