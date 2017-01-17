В Винницкой области произошло жуткое убийство (видео)

В Винницкой области произошло убийство. 36-летний мужчина до смерти забил своего знакомого. Сначала они праздновали Старый Новый год в баре, выпивали. Затем началась ссора. Мужчина несколько раз ударил по голове своего знакомого.

Чтобы сымитировать ограбление, преступник раздел товарища и спрятал в камышах. Через несколько дней тело нашел рыбак.

"Думал скрыть следы. Ну, типа его обокрали. А тогда тянул его за лед в кусты", – признался подозреваемый.

Злоумышленник занес тело пострадавшего в тростник на реке Южный Буг, где раздев его, накрыл тело камышом", – отметил Александр Король, начальник Немировского отделения полиции ГУНП в Винницкой области.

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