В Винницкой области суд признал пенсионера умершим при жизни (видео)

В Винницкой области суд признал пенсионера умершим при жизни. Мужчине перестали выплачивать пенсию и лишили его социальных льгот.

Два месяца назад 77-летнему Николаю Степановичу перестали выплачивать пенсию. Он пошел за разъяснениями в сельсовет.

"Председатель сельсовета говорит – вам нужно ехать в Пенсионный фонд, вас признали умершим", – рассказывает дедушка.

И в фонде подтвердили: в госреестре Николай Степанович Коваленко указан, как умерший.

"Все данные о том, когда человек умер, заносятся в базу Пенсионного фонда. Мы ежемесячно делаем эту проверку и в пределах области, и также она происходит в пределах Украины. Поэтому Пенсионный фонд никаким мертвым душам пенсионные выплаты не назначает", – сказала Елена Корчака, начальник управления Пенсионного фонда Украины в Винницкой области.

Вдобавок по почте супруги получили решение суда. В нем черным по белому написано – признать умершим.

Николай Коваленко уверен – это дело рук сына. Он якобы провернул махинацию, чтобы стать единственным владельцем общей земли.

"Остался сын. Ему сейчас 35 лет и он решил воспользоваться этим паем. А как воспользоваться? Я живой. Надо разрешение взять у меня. Так они пошли обходным путем. Кому-то, где-то заплатили, я не знаю, кому и где. Состоялся суд. Вот решение этого суда, что я умер. А раз я умер – можно свободно использовать мою недвижимость", – говорит Николай Коваленко, признанный умершим

В суде, где и вынесли судьбоносное решение, подтвердили: о факте смерти действительно свидетельствовал его сын.

"На основании доказательств сына, на основании тех свидетелей, которые были вызваны в судебное заседание, которые давали здесь, они за это предупреждались об уголовной ответственности. Доверяйте сельскому совету, который предоставлял соответствующие доказательства, людям, которые там были", – отметил Сергей Должко, судья Зеньковецкого районного суда.

Ранее Николай Коваленко жил в Полтавской области, в селе Лютенские Будища. Оттуда переехал на какое-то время в Россию. А по возвращении – в Винницкую область. Тем временем, на Полтавщине его посчитали пропавшим без вести.

Насколько мне известно, еще в 2013 году по решению суда он был признан без вести пропавшим. Прошел срок – три года и его признали умершим, тоже по решению суда", – уточнил Михаил Билык, сельский голова.

"Родственники могут быть в определенной степени заинтересованы о признании его без вести пропавшим или признание факта умершего. Такой широкий спектр, нужно было исследование сделать… не только родственники. Тем более, учитывая то, что он проживал, скажем так, на этой территории, где он был и его никто не мог найти, ну это нонсенс", – добавил Сергей Павлюк, адвокат.

Николай Степанович подал апелляцию, чтобы отменить решение о признании его мертвым. И тем самым доказать, что он жив. Первое слушание должно состояться через неделю.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".