В "Ворсклу" на просмотр прибыл бывший вратарь "Шахтера"
Богдан Сарнавский вернулся в Украину после выступления в России
Среди потенциальных новичков "Ворсклы", которых команда просматривает после выхода из отпуска, находится и 21-летний украинский голкипер Богдан Сарнавский.
Собираются ли стороны подписать контракт, пока не сообщается.
Сарнавский после разрыва контракта с "Шахтером" последние три с половиной месяца провел в "Уфе" (716 минут в десяти матчах за молодежную команду российского клуба).
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