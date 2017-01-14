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В "Ворсклу" на просмотр прибыл бывший вратарь "Шахтера" http://www.segodnya.ua/img/article/7882/10_main.1484390501.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/10_tn.1484390501.jpg Украина Богдан Сарнавский вернулся в Украину после выступления в России

В "Ворсклу" на просмотр прибыл бывший вратарь "Шахтера"

Сегодня, 12:41

Богдан Сарнавский вернулся в Украину после выступления в России

Богдан Сарнавский. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Богдан Сарнавский. Фото ФК "Шахтер"

Среди потенциальных новичков "Ворсклы", которых команда просматривает после выхода из отпуска, находится и 21-летний украинский голкипер Богдан Сарнавский.

Собираются ли стороны подписать контракт, пока не сообщается.

Сарнавский после разрыва контракта с "Шахтером" последние три с половиной месяца провел в "Уфе" (716 минут в десяти матчах за молодежную команду российского клуба).
футбол, чемпионат Украины, Ворскла Полтава, Богдан Сарнавский

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Источник:

MatchDay

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