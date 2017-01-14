В "Ворсклу" на просмотр прибыл бывший вратарь "Шахтера"

Богдан Сарнавский вернулся в Украину после выступления в России

Среди потенциальных новичков "Ворсклы", которых команда просматривает после выхода из отпуска, находится и 21-летний украинский голкипер Богдан Сарнавский.

Собираются ли стороны подписать контракт, пока не сообщается.

Сарнавский после разрыва контракта с "Шахтером" последние три с половиной месяца провел в "Уфе" (716 минут в десяти матчах за молодежную команду российского клуба).