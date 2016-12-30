Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
В Житомирской области легковушка въехала в жилой дом и загорелась http://www.segodnya.ua/img/article/7847/84_main.1483109718.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/84_tn.1483109718.jpg Украина Пострадавшего водителя передали медикам 

В Житомирской области легковушка въехала в жилой дом и загорелась

Сегодня, 16:53

Пострадавшего водителя передали медикам 

Водитель получил травмы. Фото: pixabay.com
Водитель получил травмы. Фото: pixabay.com

В Олевском районе Житомирской области легковушка въехала в жилой дом и загорелась, сообщили в ГУ ГосЧС области.

Легковой автомобиль Skoda, съехав с проезжей части, снес деревянный забор и врезался в жилой дом, после чего загорелся.

"От удара в указанном доме разбилось стекло в одной из комнат. Также осколки стекла легковушки повредили окна соседнего дома, что находился на расстоянии около 10 м. Жители, которые вызвали спасателей, начали тушить пожар с помощью подручных средств. В салоне транспортного средства, между передними и задними сиденьями, находился мужчина без сознания", – сказано в сообщении ведомства.

Спасатели сначала извлекли пострадавшего и передали его врачам, после чего ликвидировали пожар.

Все обстоятельства данного происшествия устанавливаются специалистами Национальной полиции.
пожар, дом, спасатели, мужчина, врезался, забор, легковушки, легковушка, житомирская область, осколки

Вы сейчас просматриваете новость "В Житомирской области легковушка въехала в жилой дом и загорелась". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.