В Житомирской области легковушка въехала в жилой дом и загорелась
Пострадавшего водителя передали медикам
В Олевском районе Житомирской области легковушка въехала в жилой дом и загорелась, сообщили в ГУ ГосЧС области.
Легковой автомобиль Skoda, съехав с проезжей части, снес деревянный забор и врезался в жилой дом, после чего загорелся.
"От удара в указанном доме разбилось стекло в одной из комнат. Также осколки стекла легковушки повредили окна соседнего дома, что находился на расстоянии около 10 м. Жители, которые вызвали спасателей, начали тушить пожар с помощью подручных средств. В салоне транспортного средства, между передними и задними сиденьями, находился мужчина без сознания", – сказано в сообщении ведомства.
Спасатели сначала извлекли пострадавшего и передали его врачам, после чего ликвидировали пожар.
Все обстоятельства данного происшествия устанавливаются специалистами Национальной полиции.
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