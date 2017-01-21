ФОТОФАКТ. В Житомирской области нашли тайник с гранатами

Полицейские изъяли и направили на экспертизу находки

В Бердичевский отдел полиции обратился местный житель, сообщив о найденных металлических предметах, которые похожи на гранаты.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Житомирской области.

На место вызова направились следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники, они обнаружили 25 прикопанных корпусов гранат РГД-5 и Ф-1, а во втором тайнике – запалы к ним. Полицейские изъяли и направили на экспертизу находки.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст.263 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время правоохранители выясняют все детали инцидента и происхождение боеприпасов.

Ранее сообщалось, что на Донбассе нашли набитый оружием тайник.