ФОТОФАКТ. В Житомирской области нашли тайник с гранатами
Полицейские изъяли и направили на экспертизу находки
В Бердичевский отдел полиции обратился местный житель, сообщив о найденных металлических предметах, которые похожи на гранаты.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Житомирской области.
На место вызова направились следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники, они обнаружили 25 прикопанных корпусов гранат РГД-5 и Ф-1, а во втором тайнике – запалы к ним. Полицейские изъяли и направили на экспертизу находки.
Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст.263 Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время правоохранители выясняют все детали инцидента и происхождение боеприпасов.
Ранее сообщалось, что на Донбассе нашли набитый оружием тайник.
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