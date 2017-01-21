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ФОТОФАКТ. В Житомирской области нашли тайник с гранатами http://www.segodnya.ua/img/article/7904/55_main.1484999363.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/55_tn.1484999363.jpg Украина Полицейские изъяли и направили на экспертизу находки

ФОТОФАКТ. В Житомирской области нашли тайник с гранатами

Сегодня, 13:48

Полицейские изъяли и направили на экспертизу находки

О находке сообщил местный житель. Фото: полиция
О находке сообщил местный житель. Фото: полиция

В Бердичевский отдел полиции обратился местный житель, сообщив о найденных металлических предметах, которые похожи на гранаты.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Житомирской области.

На место вызова направились следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники, они обнаружили 25 прикопанных корпусов гранат РГД-5 и Ф-1, а во втором тайнике – запалы к ним. Полицейские изъяли и направили на экспертизу находки.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст.263 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время правоохранители выясняют все детали инцидента и происхождение боеприпасов.

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Ранее сообщалось, что на Донбассе нашли набитый оружием тайник.
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Источник:

"Сегодня"

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