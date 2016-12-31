Василий Иванчук едва не пропустил церемонию награждения, заигравшись в шашки (видео)

Украинский гроссмейстер стал чемпионом мира по быстрым шахматам

В Катаре завершился чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу. Легендарный украинский гроссмейстер Василий Иванчук выиграл золотую медаль в соренованиях по быстрым шахматам.

Однако едва не пропустил церемонию награждения. Помимо шахмат, Иванчук в последнее время увлекся шашками. Вот и затеял прямо во время награждения шашечную битву. Да так увлекся, что вынужден был бежать на пьедестал.