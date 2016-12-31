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Василий Иванчук едва не пропустил церемонию награждения, заигравшись в шашки (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7849/9_main.1483171094.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/9_tn.1483171094.jpg Украина Украинский гроссмейстер стал чемпионом мира по быстрым шахматам

Василий Иванчук едва не пропустил церемонию награждения, заигравшись в шашки (видео)

Сегодня, 16:51

Украинский гроссмейстер стал чемпионом мира по быстрым шахматам


В Катаре завершился чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу. Легендарный украинский гроссмейстер Василий Иванчук выиграл золотую медаль в соренованиях по быстрым шахматам.

Однако едва не пропустил церемонию награждения. Помимо шахмат, Иванчук в последнее время увлекся шашками. Вот и затеял прямо во время награждения шашечную битву. Да так увлекся, что вынужден был бежать на пьедестал.
шахматы, Василий Иванчук, чемпион мира

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Источники:

Сегодня|Спорт, YouTube

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