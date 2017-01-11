Василий Иванчук: "Однажды обнял дерево и слышу голос за спиной: "Мужик, отстань, баба уже ушла!"

Известный украинский шахматист Василий Иванчук, не давно ставший победителем чемпионата мира по быстрым шахматам, в интервью chess-news рассказал о своей жизненной философии.

- Я считаю, что человек должен жить в гармонии с самим собой, с окружающим миром. Есть хорошая фраза: "Возлюби своего ближнего как самого себя". Конечно, надо заботиться о своем здоровье, надо иметь хороший духовный контакт с близкими людьми. Поскольку я не считаю, что моя жизненная миссия – что-то радикально изменить в мире, совершить какую-то революцию, – то я понимаю, что в мире есть и много хорошего, и много не очень хорошего. И надо научиться защищать себя от того, что может мешать или угрожать. Важно никому не делать зла, без крайней необходимости ни о ком не говорить плохо. Благодарить господа бога за каждый прожитый день.

- Вам удается делать то, что вы перечислили?

- В целом удается. Конечно, бывают тяжелые периоды, когда я даже физически чувствую, что во мне что-то нарушается, и тогда все усилия идут на то, чтобы хоть как-то прийти в норму.

- А как вы обычно справляетесь с негативом? Ведь негатив может появиться откуда угодно и когда угодно – из телевизора, например…

- Кстати, телевизор практически никогда не смотрю, так что оттуда у меня негатив не появляется, эту проблему я решил. А так – по-разному. Раньше бывало так, что если меня что-то сильно разозлит, то я просто брал тетрадь, ручку и писал все, что в голову придет. И когда все это выливал на бумагу, мне становилось легче. В другой раз просто уединяюсь. Считается, что иногда полезно подойти к дереву, обнять его и как бы перенять энергию этого дерева. Конечно, лучше это делать, когда никто не видит. Потому что у меня был такой случай. В одном из парков во Львове я это сделал – подошел к дереву, обнял – и слышу голос за спиной: "Мужик, отстань, баба уже ушла!" И я понял, что лучше это все-таки делать без свидетелей.

- У вас тетрадь одна?

- Да, таких тетрадей у меня полно. Там все, что хочешь: и шахматные варианты, и все самое-самое разное.

- А вы когда-нибудь задумывались, что этим тетрадям, может быть, и цены нет?

- У Корчного я научился еще писать на книгах. Когда у него был дома, видел, что на шахматных книгах какие-то пометки. То есть он смотрит какие-то партии и сразу помечает, что такой-то ход заслуживает внимания. Тогда для меня это было чем-то диким, в моем мировоззрении, и я спрашивал: как это вы – на книгах пишете?! На что он отвечал что-то вроде: мои книги, что хочу с ними, то и делаю. И даже сказал тогда такую фразу: "Тем более, что после моей смерти эти книги с моими надписями будут иметь большую ценность". И с тех пор я тоже начал писать на книгах – взял хороший пример. Необязательно на шахматных, конечно, и на художественных тоже. Читаешь что-то, вдруг мне что-то пришло в голову – я тут же на полях записал. Или подчеркнул что-то, если мысль понравилась.

- А вы обычно пишете на русском или на украинском?

- Могу и на испанском написать, и на английском, если какая-то фраза пришла в голову на этом языке. Но обычно все-таки на русском и на украинском.

- Какие книги читаете, какие фильмы смотрите, какую музыку слушаете?

- Конечно, это все под настроение. Помню, недавно я читал Герцена "Кто виноват?", и книга очень понравилось. А из фильмов я недавно смотрел "Мирный воин", и тоже понравилось. Американский фильм о смысле жизни. А музыку слушаю под настроение, в основном, классическую. Кстати, в музыке очень люблю что-то типа йоги, чтобы успокоиться, привести себя в порядок.