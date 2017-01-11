Василий Иванчук: "Распад СССР? Я горжусь, что живу в независимой Украине"

Чемпион мира по быстрым шахматам Василий Иванчук в обширном интервью, опубликованном на chess-news, затронул тему советской культуры и развала СССР.

- Ваше отношение к советской авторской песне и к виднейшим представителям советского музыкального андеграунда восьмидесятых?

- Если говорить не только о песне, а вообще о советской культуре, то у меня к ней очень хорошее отношение. Я до сих пор люблю смотреть советские фильмы, слушать песни своей молодости. А именно андеграунд я, честно говоря, не совсем знаю. Это что, такая группа?

- Нет, это такое явление, к которому можно отнести такие группы, как "Кино" с Виктором Цоем, "Наутилус Помпилиус", "Агата Кристи" – тогда это считалось андеграундом.

- Особым фанатом всего этого не являюсь, но отдельные вещи слушал с удовольствием.

- Вы любитель старых фильмов, в том числе, и детских.

- "Гостья из будущего" – фильм отличный! Потом еще я помню "4:0 в пользу Танечки", "В моей смерти прошу винить Клаву К.", "Приключения Электроника" – это все очень классные фильмы! Вообще советские фильмы все очень хорошие. Да, фильмы Рязанова очень люблю: "Служебный роман", "Забытая мелодия для флейты"… Потом замечательный фильм "31 июня".

- Эдак мы сейчас дойдем до темы "Какую страну потеряли!"

- Имеется в виду, СССР?

- Да. Вы считаете, что распад Советского Союза – это крупнейшая геополитическая катастрофа двадцатого века?

- Не знаю. Очевидно, что были довольно сложные процессы, связанные с этим распадом. Я не чувствую себя специалистом в этом вопросе, чтобы давать какие-то комментарии. Я просто для себя решил: раз такое произошло, значит, это почему-то было надо. Не то, чтобы я считал безупречной философию "все, что ни делается, то к лучшему", но просто в данном случае так случилось. Как-то повлиять на это, реально что-то изменить я не мог, поэтому я просто должен принять то, что уже произошло, как-то к этому приспособиться. А хорошо это или плохо?.. Я просто располагаю слишком малым объемом информации, чтобы об этом судить.

- А то, что происходит сейчас, например, в Украине, вы как-то сравниваете со своими ощущениями, которые были в восьмидесятых? Нет какого-то разочарования или, наоборот, позитивных мыслей – что все сдвинулось и пошло так, как и должно было пойти? Какие у вас были ожидания в конце восьмидесятых, когда уже дул ветер перестройки, и было ясно, что страна как-то меняется?

- Не знаю, насколько удачно построен вопрос, потому что в конце восьмидесятых я был в первую очередь сконцентрирован на шахматах, на турнирах, на своих амбициях. А остальное – так… Если что-то где-то меня касалось, тогда я в это вникал. А так, чтобы действительно я этим реально жил, такого не было. Конечно, я помню, когда Украина становилась независимой, когда были первые выборы, когда на пост первого президента Украины претендовали Кравчук и Черновол, тогда это все воспринималось с энтузиазмом. А потом я заметил, что энтузиазм как-то подостыл, началась реальная жизнь, далеко не все люди были довольны... Может быть, так и не бывает, чтобы все проблемы сразу решились. С другой стороны, я, конечно, горжусь, что сейчас живу в независимом государстве и надеюсь, что для Украины еще настанут лучшие времена, чем они есть сейчас.

-Вы в этом уверены?

- Да.