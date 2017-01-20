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Великобритания хочет расширить сотрудничество с Украиной в сфере оборонки http://www.segodnya.ua/img/article/7901/70_main.1484917485.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/70_tn.1484917485.jpg Украина Глава британского оборонного ведомства сообщил в намерениях последовательно увеличивать уровень военно-техчнической помощи Украине

Великобритания хочет расширить сотрудничество с Украиной в сфере оборонки

Сегодня, 15:04

Глава британского оборонного ведомства сообщил в намерениях последовательно увеличивать уровень военно-техчнической помощи Украине

Александр Турчинов и Майкл Фаллон. Фото: Twitter / UKinUkraine
Александр Турчинов и Майкл Фаллон. Фото: Twitter / UKinUkraine

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов провел встречу с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Майклом Фаллоном. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Во время встречи собеседники обсудили текущую ситуацию на востоке Украины и попытки Российской Федерации увеличить свое влияние на мировой арене из-за дестабилизации ситуации в Украине и на Ближнем Востоке.

Отдельное внимание стороны уделили обсуждению вопросов реформирования сектора безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО и углублению украинского-британского сотрудничества в военно-технической сфере.

По словам Турчинова, блокирование поставок летальной оружия в Украине или технологий их производства "мы считаем стратегической ошибкой".

"От украинского оборонного потенциала зависит безопасность Европы", – сказал он, добавив, что Великобритания всегда поддерживала нашу страну, "за что мы благодарны, но считаем, что настало время, когда наше сотрудничество должно подняться на более высокий уровень".

Секретарь СНБО подчеркнул, что ситуация в мире требует последовательной и твердой позиции "по противодействию терроризму и военной агрессии, без которой невозможно восстановить систему коллективной безопасности".

В свою очередь, госсекретарь подчеркнул, что Великобритания заинтересована в увеличении помощи Украине: "Мы надеемся последовательно увеличить помощь и нарастить уровень военно-технического сотрудничества".

Также Фаллон заверил, что позиция Великобритании по санкционного давления на государство-агрессора остается неизменной.

"Санкции против РФ нужны для полного выполнения Минских соглашений", – подчеркнул он, добавив, что "конфликт в Украине остается в зоне нашего внимания, и Великобритания и в дальнейшем будет поддерживать вашу страну на ее демократическом пути".

__01Фото: Twitter / UKinUkraine

Напомним, в коннце 2016 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц Российской Федерации.

В частности, введены санкции против лиц, незаконно избранных в Государственную думу РФ по результатам так называемых "выборов", проведенных оккупационными властями на территории Автономной Республики Крым и Севастополя, членов так называемых "избирательных комиссий", украинских предприятий в Крыму, которые были незаконно перерегистрированы по российскому законодательству. Санкции также введены в отношении должностных лиц российских правоохранительных органов и судов, причастных к незаконному удерживанию украинских граждан в РФ.
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Источник:

"Сегодня"

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