Видеошок: роскошь цыганских особняков на Закарпатье

Сегодня, 07:08

Владельцы жилья комментируют свои немалые прибыли довольно скромно: утверждают, что регулярно "ездят на заработки"


О тайных богатствах ромов часто слагают легенды, а недавно жители Закарпатья нашли подтверждение своим предположениям. Посреди обычного села, где дома все похожи между собой, заметили настоящие замки. Соответствующий ролик очевидцы опубликовали на канале в YouTube, – передает "Знай".

На видео видно, что имение ромов построено с намеком на барокко: здесь можно увидеть мраморные лестницы, дорогие портьеры и эксклюзивную старинную мебель.

Сами владельцы жилья комментируют свои немалые прибыли довольно скромно: утверждают, что регулярно "ездят на заработки". Живут здесь целыми семьями, с десятками детей и даже друзьями.

Сколько стоит такой изысканный дворец они так и не признались.
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