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Владимир Кличко предупредил Джошуа: "Я могу нокаутировать с обеих рук" http://www.segodnya.ua/img/article/7843/50_main.1483015053.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/50_tn.1483015053.jpg Украина 29 апреля боксерам предстоит провести бой в Лондоне

Владимир Кличко предупредил Джошуа: "Я могу нокаутировать с обеих рук"

Сегодня, 14:45

29 апреля боксерам предстоит провести бой в Лондоне

Кличко и Джошуа на &quot;Уэмбли&quot;. Фото AFP
Кличко и Джошуа на "Уэмбли". Фото AFP

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко напомнил обладателю пояса IBF Энтони Джошуа о том, что обладает тяжелым ударом с обеих рук.

29 апреля этим боксерам предстоит провести бой в Лондоне на "Уэмбли".

"Я думаю, что тренеры и бойцы изучали мой стиль, и они знают, что я могу нокаутировать с обеих рук. Я демонстрировал это много раз. У меня богатый арсенал, одно из моих основных оружий – джеб. Все зависит от того, как Энтони позволит мне использовать мой арсенал и какое оружие я выберу.

С возрастом я стал быстрее, моя выносливость улучшилась. До сих пор я наблюдаю прогресс. Я до сих пор говорю команде: "Вы, ребята, лучше скажите мне, когда увидите, что я замедлился, потому что сам я могу этого не почувствовать", – говорит Кличко.
Владимир Кличко, IBF, Энтони Джошуа

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Источник:

Championat.ru

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