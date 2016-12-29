Владимир Кличко предупредил Джошуа: "Я могу нокаутировать с обеих рук"
29 апреля боксерам предстоит провести бой в Лондоне
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко напомнил обладателю пояса IBF Энтони Джошуа о том, что обладает тяжелым ударом с обеих рук.
29 апреля этим боксерам предстоит провести бой в Лондоне на "Уэмбли".
"Я думаю, что тренеры и бойцы изучали мой стиль, и они знают, что я могу нокаутировать с обеих рук. Я демонстрировал это много раз. У меня богатый арсенал, одно из моих основных оружий – джеб. Все зависит от того, как Энтони позволит мне использовать мой арсенал и какое оружие я выберу.
С возрастом я стал быстрее, моя выносливость улучшилась. До сих пор я наблюдаю прогресс. Я до сих пор говорю команде: "Вы, ребята, лучше скажите мне, когда увидите, что я замедлился, потому что сам я могу этого не почувствовать", – говорит Кличко.
Вы сейчас просматриваете новость "Владимир Кличко предупредил Джошуа: "Я могу нокаутировать с обеих рук"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии