Владимир Кличко предупредил Джошуа: "Я могу нокаутировать с обеих рук"

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко напомнил обладателю пояса IBF Энтони Джошуа о том, что обладает тяжелым ударом с обеих рук.

29 апреля этим боксерам предстоит провести бой в Лондоне на "Уэмбли".

"Я думаю, что тренеры и бойцы изучали мой стиль, и они знают, что я могу нокаутировать с обеих рук. Я демонстрировал это много раз. У меня богатый арсенал, одно из моих основных оружий – джеб. Все зависит от того, как Энтони позволит мне использовать мой арсенал и какое оружие я выберу.

С возрастом я стал быстрее, моя выносливость улучшилась. До сих пор я наблюдаю прогресс. Я до сих пор говорю команде: "Вы, ребята, лучше скажите мне, когда увидите, что я замедлился, потому что сам я могу этого не почувствовать", – говорит Кличко.