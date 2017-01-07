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Владимир Кличко сделал фото с очаровательной блондинкой (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7861/71_main.1483786681.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/71_tn.1483786681.jpg Украина Девушка по имени Энрика Либ похвасталась совместной фотографией с бывшим чемпионом мира

Владимир Кличко сделал фото с очаровательной блондинкой (фото)

Сегодня, 12:57

Девушка по имени Энрика Либ похвасталась совместной фотографией с бывшим чемпионом мира

Энрика Либ. Фото Instagram
Энрика Либ. Фото Instagram

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко сделал фото с очаровательной блондинкой. Фотографию в одной из социальных сетей показала девушка по имени Энрика Либ. На ней боксер стоит в комнате рядом с Энрикой, сообщает boxing-mma.com. "Он всего примерно на метр выше", – шутят комментаторы.

Напомним, что Кличко-младший в конце 2015 года проиграл по очкам Тайсону Фьюри и лишился всех своих поясов и звания лидера супертяжелого дивизиона. В 2016 году несколько раз по вине британского боксера срывался реванш, а во второй половине года Фьюри был дисквалифицирован за употребление кокаина.

29 апреля Владимир проведет бой за титулы WBA, IBO и IBF против британца Энтони Джошуа в Лондоне. На момент поединка Кличко будет 41 год.

Напомним, что Владимир Кличко находится в отношениях с американской актрисой Хайден Панеттьери. У них в декабре 2014 года родилась дочь Кая-Евдокия Кличко.

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блондинка, Владимир Кличко

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Источник:

boxing-mma.com

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