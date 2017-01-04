Владислав Калитвинцев переходит в чемпионат Германии

Полузащитник киевского "Динамо" Владислав Калитвинцев, который в 2016 году выступал на правах аренды за одесский "Черноморец", продолжит карьеру в команде второй немецкой бундеслиги "Эрцгебирге".

По данным Bild, 23-летний футболист уже подписал с этим клубом контракт сроком на два года. Отметим, что в соглашении есть опция, что контракт будет расторгнут в случае, если "Эрцгебирге" по итогам сезона покинет вторую Бундеслигу (сейчас эта команда как раз находится в "зоне вылета", занимая предпоследнее место в турнирной таблице).

Также сообщается, что Калитвинцев уже находится в Германии, куда он вылетел вчера.