Властям прийдется искать методы решения проблемы бродячих животных (видео)

Пройти мимо или проявить сочувствие – выбор каждого из нас

В парке нашли повешенными несколько собак. Приют для бродячих животных в Пирогово – обстреляли. Еще один под Киевом – сожгли вместе с семью десятками животных. Зоозащитники обращаются в полицию, но помощи не получают.

Отчаянные или отчаявшиеся – борются с догхантерами как умеют. Недавно, например, подбросили одному из них гранату. И пока никто из людей не пострадал, местным и центральным властям, очевидно, придется искать цивилизованные методы решения проблемы бродячих животных. Как это сделать, не убивая? И как спасти тех, кто оказался на улице по вине людей?

Двуногие против четвероногих. Живодёры изобретают все более изощренные способы расправы над бездомными собаками. Пользуясь безнаказанностью, фото- и видеоотчеты выкладывают в Интернет, объясняя жестокость стремлением очистить улицы от бродячих псов.

Под стенами парламента протестуют зоозащитники. Они требуют более сурового наказания за жестокое обращение с животными: от пяти до восьми лет тюрьмы.

Сейчас мучитель может отделаться штрафом или провести за решеткой полгода. Впрочем, до реального срока дело редко доходит. Беспрецедентным стал приговор киевскому студенту Алексею Ведуле – четыре года заключения за доказанные убийства тридцати собак. Но он отсидел только половину срока и вышел на свободу по амнистии.

Этого щенка, похожего на овчарку, тоже могли выбросить на улицу. Но хозяйка решила поступить иначе: принесла покалеченное животное в ветлечебницу и предложила усыпить.

Тутси – так назвали приемыша – радуется нежданной прогулке. В тесной клетке она провела два с половиной месяца. Ни о каком усыплении речь не идет. Но и долго держать ее здесь врачи не могут.

Здоровых собак, найденных волонтерами на улице, стерилизуют, прививают от бешенства и… возвращают обратно, снабдив специальными метками.

Почти десять лет назад власти Киева официально отказались от уничтожения бродячих животных. Не давать им размножаться – более гуманно и эффективно.

В 2011-м году на улицах города Киева насчитывалось более 25-ти тысяч бездомных животных. А сейчас, по последним подсчетам, около двух тысяч.

Но за эти годы не обошлось и без массового истребления бродячих собак. Зоозащитники уверяют, что это на руку коммунальным властям. И не исключают: подобное может повториться перед Евровидением.

Его маму и братьев отравили прошлой осенью в самом центре Киева, возле метро "Университет". Умирающих в муках собак обнаружил сотрудник посольства ЕС.

Украинских животных часто спасают иностранцы. Собственно, этот единственный приют в Киеве – гражданке Норвегии Тамаре Тарнавской двадцать лет назад помогли открыть зарубежные меценаты. Поддерживают и теперь.

Канадский дипломат привез огромный пакет корма на тысячу с лишним гривен. Киевляне же наведываются сюда чаще по другому поводу.

У питомцев другого частного приюта, что в Киевской области, в мисках лед и замерзшая каша. Животные в полуразрушенных хлевах.

Три года назад, в разгар драматических событий на Майдане, собак здесь оставили умирать. Две недели к ним никто не приезжал.

Зоозащитники взяли выживших четвероногих под опеку. Деньги на их содержание – а это 50 тысяч гривен в месяц – собирают, размещая призывы в соцсетях. В планах – узаконить землю и построить современный приют. Новых животных пока не принимают. Но без пополнения, конечно, не обходится.

В Европе, наоборот, платят большие деньги, чтобы взять бездомное животное. Нине преданный друг из приюта обошелся в 200 евро – с прививками и документами.

Собака получает вот такой вот паспорт, на котором есть номер. Этот же номер у него на чипе.

Кроме того, есть адрес и телефон владельца. За выгул собаки без поводка и намордника – штраф 250 евро. А вот наказать хозяина за брошенное животное – сложнее.

И тем не менее, бесхозных животных на улицах Бельгии не встретишь. Их не усыпляют, а отправляют в приюты и потом ищут им новых хозяев. И уж совсем редкость – чтобы человека покусала бродячая собака.

То ли дело украинская столица.

В парке Дорогожичи Сергей не гуляет уже год – с тех пор, как его ногу пронзили острые клыки.

Однако Сергей зла на собак не держит.

Холод и голод – главные враги бездомных животных. Зимой им особенно приходится несладко. Пройти мимо или проявить сочувствие – выбор каждого из нас.

Оказавшись на улице по вине человека, они терпеливо ждут помощи. Одни их убивают и калечат. Другие – выхаживают и берут в дом. А государство – по-прежнему, в стороне.

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