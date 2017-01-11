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Внезапный призыв офицеров запаса: в Генштабе рассказали, сколько призовут и кому "повезет" http://www.segodnya.ua/img/article/7872/29_main.1484134910.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/29_tn.1484134910.jpg Украина Как отметили в Генштабе ВСУ, такая деятельность абсолютно вписывается в требования Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе"

Внезапный призыв офицеров запаса: в Генштабе рассказали, сколько призовут и кому "повезет"

Сегодня, 13:36

Как отметили в Генштабе ВСУ, такая деятельность абсолютно вписывается в требования Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе"

Часть офицеров запаса призовут на службу. Фото: AFP
Часть офицеров запаса призовут на службу. Фото: AFP

Призыв офицеров запаса не является мобилизацией или ее составляющей, мобилизацию никто проводить никто не собирается. Об этом заявил начальник юридической службы Генштаба ВСУ Максим Кушнир, передает "Укринформ".

"Эта система является фактически инструментом Министерства обороны для гибкого реагирования на потребности Вооруженных Сил в специалистах дефицитных специальностей разного плана. Такая деятельность абсолютно вписывается в требования Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", который вступил в силу еще в марте 1992 года", – пояснил он.

Кушнир подчеркнул, что речь идет об ограниченном призыве специалистов, а не о мобилизации. "В данном случае речь идет об офицерах первичных должностей в подразделениях на уровне взвода или роты. В настоящее время количество таких должностей ограничено, мы даже теоретически можем привлекать меньше процента от общего количества офицеров запаса. Поэтому, тем офицерам запаса, которым будет предлагаться служба по призыву, скажем так, повезет", – сказал он.

Ранее глава Генштаба Виктор Муженко сообщил, что в Украине объявили о решении призвать офицеров запаса, которые закончили военные кафедры университетов, однако не служили в армии, чтобы решить проблему с комплектованием офицерского состава.

"Ежегодно такие офицерские звания получают 9-10 тысяч человек. Это мощный ресурс, который должен эффективно использоваться", – отметил он.

Муженко добавил, что офицеров запаса отправят в зону боевых действий только после прохождения подготовки.
Украина, Минобороны, призыв, ВСУ, генштаб

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