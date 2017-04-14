Военный эксперт: Численность украинской армии выросла до 240 тысяч человек

Сегодня, 15:50

Война на Донбассе принесла военным ценный опыт ведения боевых действий, считает Сгурец

Украинская армия заметно выросла. Фото: president.gov.ua
Украинская армия заметно выросла. Фото: president.gov.ua

С момента начала войны на Донбассе численность украинской армии достигла 240 тысяч личного состава. Об этом заявил в интервью "Апострофу" военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Сгурец.

По его словам, увеличение армии и востребованность новой техники легло тяжелой ношей на украинский бюджет.

"С начала российской агрессии украинская армия фактически увеличилась в два раза и численность личного состава достигла более 240 тыс. Естественно, это повлекло за собой увеличение расходов на содержание личного состава. А учитывая потери техники в первые годы войны, естественно, возникла потребность и в восстановлении запасов техники, вооружения для того, чтобы укомплектовать те новые бригады и подразделения, которые были сформированы в рамках увеличения численности", – сказал Сгурец.

Он отметил, что благодаря боевым действиям на Донбассе украинская армия существенно выросла в профессиональном плане и получила ценный опыт.

"Система управления войсками опирается на офицеров, которые действительно имеют практику ведения боевых действий. Что касается оснащения армии, то, с одной стороны, армия действительно укомплектована техникой. Но когда мы говорим о старых образцах, модернизированных и новых, то все-таки по-прежнему основной упор делается на советскую технику и частично на модернизированную технику, потому что новая техника поступает в войска в небольшом количестве, что связано с ограниченными финансовыми ресурсами страны на перевооружение армии", – добавил военный эксперт.

Отметим, как не единожды заявляли первые лица государства, на момент аннексии Крыма в 2014 году в распоряжении украинской армии имелось всего около пяти-семи тысяч боеспособных войск.

Напомним, как заявлял министр обороны Степан Полторак, Украина прикрывает собой Европу от миллионной российской армии и ей требуется поддержка Запада в этом. По его словам, страны НАТО оказались не готовы к российской агрессии.
Донбасс, численность, украинская армия, военный эксперт

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