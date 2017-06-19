Военный эксперт рассказал, как жители ОРДЛО относятся к боевикам и Украине

Машовец считает, что жителям "ДНР" и "ЛНР" плевать, кто находится у власти

Большая часть жителей захваченных территорий Донбасса Россией на данный момент поддерживают боевиков, однако готовы реинтегрироваться в Украину, если на весь Донбасс снова придет украинская власть. Об этом рассказал военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец в интервью "Апострофу".

Он утверждает, что примерно 40% жителей т. н. "ДНР" и "ЛНР" поддерживают оккупантов и местных боевиков. В то же время он отметил, что причиной этому является то, что людям без разницы, кто у власти.

"Им плевать. На данный момент они больше сочувствуют сепаратистам исключительно потому, что те захватили власть, контролируют территорию и ведут агрессивную информационную политику на этих территориях. Это единственная причина поддержки", – сказал Машовец.

Он уверен, что если завтра на оккупированной части Донбасса восстановится украинская юрисдикция, эти люди сочувствовать будут уже украинской власти.

Как недавно рассказывал доктор психологических наук Николай Дидух, главным условием для возвращения проукраинского сознания жителей Донбасса и реинтегрировать их снова в остальную Украину, нужно, чтобы закончились боевые действия.