Военный парад на Майдане: онлайн-трансляция

На Майдане Независимости проходит военный парад, приуроченный к празднованию Дня Независимости Украины.

На главной улице Киева Крещатике началось проведение военного парада, на котором собралось около 4,5 тысячи украинских военнослужащих, а также 231 солдат стран НАТО.

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Отметим, что по Крещатику впервые пройдутся иностранные военные. Так, зарубежный контингент будут представлять парадные расчеты (взводного размера) Великобритании, Грузии, Канады, Литвы, Молдовы, Польши, США. Знаменные группы: Латвии, Румынии, Эстонии.