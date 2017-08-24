Военный парад на Майдане: онлайн-трансляция
Парад принимает министр обороны Степан Полторак, также прибыл президент Порошенко
На Майдане Независимости проходит военный парад, приуроченный к празднованию Дня Независимости Украины.
На главной улице Киева Крещатике началось проведение военного парада, на котором собралось около 4,5 тысячи украинских военнослужащих, а также 231 солдат стран НАТО.
Отметим, что по Крещатику впервые пройдутся иностранные военные. Так, зарубежный контингент будут представлять парадные расчеты (взводного размера) Великобритании, Грузии, Канады, Литвы, Молдовы, Польши, США. Знаменные группы: Латвии, Румынии, Эстонии.
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