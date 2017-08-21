Волкер и Сурков в Минске встретились для разговора об Украине

Сегодня, 15:06

Встреча проходит в закрытом для СМИ режиме

Курт Волкер, Владислав Сурков. Фото: AFP
Курт Волкер, Владислав Сурков. Фото: AFP

В столице Беларуси Минске началась встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова.

Об этом сообщает МИД Беларуси на своей официально страничке в Twitter.

"Помощник президента России Владислав Сурков и спрецпредставитель США по Украине Курт Волкер встречаются в Минске в закрытом для СМИ режиме", – говорится в сообщении.

О том, что встреча пройдет в закрытом формате, ранее сообщал пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

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