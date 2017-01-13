Все подробности смертельного ДТП в Черновцах (видео)

Смертельная авария в Черновцах. Поздно вечером на окружной дороге не разминулись легковой автомобиль и микроавтобус. Четыре человека погибли, еще четверых увезла "скорая".

"Водитель 124-го "Мерседеса" нарушил правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Мерседес Спринтер". В результате ДТП водитель "Мерседеса" 124-го и его пассажира погибли на месте", – сказал Александр Чубей, замначальника управления Нацполиции в Черновицкой области.

Удар был настолько сильным, что один из пассажиров автомобиля вылетел прямо на противоположную сторону трассы.

Тела остальных спасателям пришлось вырезать из искореженного металла. Все четверо погибших – молодые мужчины, жители Черновцов и области. Водитель микроавтобуса и трое его пассажиров – в больнице. У них переломы, ушибы и сотрясение головного мозга. Больше всего пострадала 61-летняя женщина.

"У нее есть переломы, ушиб органов черепной полости и органов грудной клетки. Она поступила в тяжелом состоянии. После проведения интенсивной терапии состояние больной стабилизировалось, и расцениваем его как стабильное. Тяжелое, но стабильное", – уточнила Вера Садритдинова, анестезиолог больницы скорой медицинской помощи Черновцов.

Как долго пострадавшие пробудут в больнице – медики наверняка сказать не могут. Но, говорят, не меньше двух недель. В полиции по факту ДТП начали уголовное производство.

Эксперты выясняют, был ли водитель легковушки трезв. Но как бы там ни было, ответить за произошедшее уже некому.

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