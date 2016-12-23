Всеукраїнський різдвяний флеш-моб

25 грудня о 15:00 в Києві на Європейській площі відбудеться святкування Різдва Христового за участю хору близько 2000 осіб. До нього долучаться хорові колективи у більшості обласних центрів – вони об’єднуються у Всеукраїнський флеш-моб "Україна та світ святкують Різдво Христовe разом". Саме ним в Україні розпочнеться відзначення 500-річчя Реформації.

Відкриє програму оркестр дзвіночків та камертонів, а унікальний хор виконає різдвяні композиції разом з відомими українцями. Журналісти, громадські діячі та урядовці завітають на свято разом з родинами. Для вас заспівають Віктор Павлік, Ольга Богомолець, Віктор Уколов, Ганна Гопко, Rulada та інші зіркові гості.

Хор на сходах Українського дому утворить живий жовто-блакитний прапор ­– Україна і світ святкуватимуть Різдво Христове разом! Усіх киян та гостей столиці запрошують приєднатись до цього недільного свята.

Також хористи відвідають декілька торговельних центрів з пісенними флеш-мобами.

Організатори повідомили, що в цей день у багатьох містах України пройдуть різдвяні флеш-моби. На головних площах міст зберуться хорові колективи та гучно заспівають в один і той же час різдвяних пісень.

Президент України підписав Указ щодо святкування 500-річчя Реформації, і цей різдвяний концерт стане початком для інших соціальних, духовних, культурних та наукових дійств, які відбудуться протягом 2017 року.

Нагадаємо, що на початку грудня у Верховній Раді зареєстровано законопроект, який передбачає додатковий святковий день 25 грудня. Багато країн у світі та Європі саме 25 грудня святкують Різдво Христове.

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