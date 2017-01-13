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Вторая ракетка Украины обещает принять больше лекарств перед турниром в Мельбурне http://www.segodnya.ua/img/article/7878/95_main.1484298911.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/95_tn.1484298911.jpg Украина Теннисистка Леся Цуренко из-за вируса снялась с полуфинального матча в Хобарте

Вторая ракетка Украины обещает принять больше лекарств перед турниром в Мельбурне

Сегодня, 11:20

Теннисистка Леся Цуренко из-за вируса снялась с полуфинального матча в Хобарте

Леся Цуренко. Фото Instagram
Леся Цуренко. Фото Instagram

Украинская теннисистка Леся Цуренко приняла решение сняться с полуфинального матча на турнире WTA Hobart International, в котором она должна была сыграть с румынкой Моникой Никулеску. Украинка сослалась на вирусную инфекцию, от которой еще не оправилась.

"К сожалению, я не смогу сыграть в полуфинальном матче, – цитирует Цуренко официальный сайт турнира, – Я очень разочарована, потому что все ще чувствую себя не очень хорошо (Леся пропустила турнир в Брисбене из-за болезни). И мне становится хуже, поскольку я играю больше и больше матчей, поэтому мне пришлось сняться с соревнований. Очень надеюсь, что скоро буду чувствовать себя лучше. Я приму больше лекарств и надеюсь, что буду более здоровой в Мельбурне."
Леся Цуренко, WTA, теннисистка

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Источник:

sapronov-tennis.org

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