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Вторая ракетка Украины вышла в четвертьфинал турнира в Австралии http://www.segodnya.ua/img/article/7870/91_main.1484119116.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/91_tn.1484119116.jpg Украина Леся Цуренко впервые в карьере обыграла Йоханну Ларссон

Вторая ракетка Украины вышла в четвертьфинал турнира в Австралии

Сегодня, 09:18

Леся Цуренко впервые в карьере обыграла Йоханну Ларссон

Леся Цуренко. Фото AFP
Леся Цуренко. Фото AFP

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в четвертьфинал турнира WTA International в Хобарте, Австралия, с призовым фондом в 250 тысяч долларов.

В матче второго раунда киевлянка обыграла представительницу Швеции Йоханну Ларссон (11): 6-4 6-4.

Поединок продолжался 1 час 27 минут.

Это – первая в карьере победа Цуренко над Ларссон.

Следующая соперница Леси определится в матче между американкой Шелби Роджерс и Ларой Арруабарреной из Испании.
теннис, Леся Цуренко

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Источник:

sapronov-tennis.org

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