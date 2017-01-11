Вторая ракетка Украины вышла в четвертьфинал турнира в Австралии
Леся Цуренко впервые в карьере обыграла Йоханну Ларссон
Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в четвертьфинал турнира WTA International в Хобарте, Австралия, с призовым фондом в 250 тысяч долларов.
В матче второго раунда киевлянка обыграла представительницу Швеции Йоханну Ларссон (11): 6-4 6-4.
Поединок продолжался 1 час 27 минут.
Это – первая в карьере победа Цуренко над Ларссон.
Следующая соперница Леси определится в матче между американкой Шелби Роджерс и Ларой Арруабарреной из Испании.
Вы сейчас просматриваете новость "Вторая ракетка Украины вышла в четвертьфинал турнира в Австралии". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии