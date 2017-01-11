Вторая ракетка Украины вышла в четвертьфинал турнира в Австралии

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в четвертьфинал турнира WTA International в Хобарте, Австралия, с призовым фондом в 250 тысяч долларов.

В матче второго раунда киевлянка обыграла представительницу Швеции Йоханну Ларссон (11): 6-4 6-4.

Поединок продолжался 1 час 27 минут.

Это – первая в карьере победа Цуренко над Ларссон.

Следующая соперница Леси определится в матче между американкой Шелби Роджерс и Ларой Арруабарреной из Испании.