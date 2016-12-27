Вячеслав Шевчук завершил карьеру игрока в "Шахтере"

Один из самых опытных футболистов, защищавший цвета "Шахтера" на протяжении более чем 12 лет, защитник Вячеслав Шевчук завершил карьеру игрока в донецком клубе. О дальнейших планах футболиста будет объявлено позже.

Воспитанник луцкого футбола стал игроком "Шахтера" в 2000 году. В том сезоне "горняки" и Вячеслав Шевчук дебютировали в Лиге чемпионов, где выступали в одной группе с римским "Лацио", лондонским "Арсеналом" и пражской "Спартой".

Позже Вячеслав на протяжении нескольких лет играл за другие клубы, а в 2005-м вернулся в "Шахтер" и вскоре оказался обладателем первого трофея – Суперкубка Украины. В следующем сезоне защитник внес большой вклад в успехи "горняков" на внутренней арене и стал чемпионом страны.

Летом 2014-го Шевчук достиг гроссмейстерского рубежа в 200 матчей за "Шахтер". Будучи самым опытным футболистом "оранжево-черных", Вячеслав всегда надежно действовал на левом фланге и был достойным примером для молодых партнеров. Его признавали лучшим в еврокубковых поединках самого высокого уровня: защитник входил в символические сборные УЕФА по итогам матчей Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" и "Баварии".

В 37 лет Вячеслав установил рекорд как самый возрастной капитан в истории сборной Украины и принял участие в чемпионате Европы – 2016 во Франции. Всего в составе "Шахтера" он провел 239 матчей, забил 4 мяча и стал обладателем 20 трофеев.