Вятрович рассказал о возможных изменениях в майских праздниках и 8 марта

Сегодня, 05:30

В Украине должны остаться на национальном уровне только те праздники, которые являются знаковыми именно для страны, считает эксперт

Владимир Вятрович. Фото: Facebook
Владимир Вятрович. Фото: Facebook

В Украине решили взяться за упорядочивание праздников, чтоб отойти от советского наследия. Об этом рассказал в интервью "Апострофу" директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

По его словам, разработан специальный законопроект, который "разберется" с советскими праздниками Украине.

"У нас календарь наполнен какими-то новыми украинскими национальными праздниками, а старые советские праздники все равно остаются. Все это требует определенного упорядочения. Нами уже разработан проект закона "О государственных праздниках в Украине". В ближайшее время будем выставлять на общественное обсуждение этот вопрос", – рассказал Вятрович.

Он отметил, что в Украине должны остаться на национальном уровне только те праздники, которые являются знаковыми именно для страны.

"Я думаю, что нам не стоит говорить о таком государственном празднике, как 1 мая. Также постепенно и точно надо переводить акцент с 9 мая на 8 мая. Также я убежден, что не стоит делать государственным и праздничным днем 8 марта. На государственном уровне должны отмечаться, наверное, только те праздники, которые отмечают события, которые были переломными, чрезвычайно важными для Украины как государства – День независимости, День Конституции, а не какие-то праздники, которые достались нам в наследство от советского прошлого", – рассказал Вятрович.

Он напомнил, как Украина довольно легко избавилась от советского "23 февраля", перенеся его на 14 октября, но уже в честь украинских защитников, а не советских.

"Украина спокойно избавилась от 23 февраля. Это праздник уже почти исчез, и показателем того является бизнес и коммерция, которые тоже переориентировались. То есть 14 октября абсолютно постепенно вытесняет то, что касалось 23 февраля. Со временем 14 октября полностью приживется, и будет именно тем днем, в который мы будем вспоминать защитников Украины, защитников в широком смысле", – подытожил эексперт.
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