Выходные в Украине будут с заморозками

Температура воздуха в некоторых областях опустится до нуля

В эти выходные, 15-16 апреля, в Украине ожидаются заморозки. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Ночью 15 апреля в западных и Житомирской областях, 16 апреля в большинстве областей Левобережья на почве заморозки 0-5 градусов", – говорится в сообщении.

Напомним, что по прогнозам синоптиков, сегодня на Севере и Западе Украины ожидаются дожди, температура воздуха – до 17 градусов тепла.