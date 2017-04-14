Выходные в Украине будут с заморозками
Температура воздуха в некоторых областях опустится до нуля
В эти выходные, 15-16 апреля, в Украине ожидаются заморозки. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.
"Ночью 15 апреля в западных и Житомирской областях, 16 апреля в большинстве областей Левобережья на почве заморозки 0-5 градусов", – говорится в сообщении.
Напомним, что по прогнозам синоптиков, сегодня на Севере и Западе Украины ожидаются дожди, температура воздуха – до 17 градусов тепла.
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