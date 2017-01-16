Взрыв в Херсоне: контуженый студент и перепуганные соседи (видео)

По предварительной версии полиции, у подъезда взорвали гранату РГД-5

Взрыв в Херсоне. Один человек пострадал. 18-летний парень выходил из подъезда многоэтажки, когда рядом разорвалась граната.

Из-за взрыва образовалась сквозная дыра в подвале. Перекосило металлические двери в жильцов на первом этаже, осколками повредило почтовые ящики.

Нина Ивановна именно в это время была дома. Говорит, до сих пор напуганная.

"Дырка была и двери избиты. Побило и двери жильцов сверху", – говорит Нина Троева, жительница дома

"Такой взрыв, думала, у кого-то газ взорвался, все в дыму, куча стекол", – добавила еще одна женщина.

В эпицентре взрыва оказался 18-летний студент училища. Он выходил из подъезда, спеша на учебу. Парня контузило, у него незначительные осколочные ранения спины, и теперь он дает показания в райотделе милиции. Опрашивают и родственников пострадавшего.

По предварительной версии полиции, у подъезда взорвали гранату РГД-5. Следствие ведут по статье хулиганство.

"Рассматриваются различные версии, как хулиганство, так и предумышленное действие в отношении жителей этого подъезда", – уточнил Александр Говорун, начальник Херсонского отдела полиции.

Сейчас на месте работают эксперты, которые выясняют, что стало причиной взрыва.

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